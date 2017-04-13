Московская журналистка пожаловалась на украденные в «Домодедово» юбки и ботинки

Главный редактор издания Colta.ru Мария Степанова пожаловалась на сворованные в аэропорту «Домодедово» вещи. Об этом журналистка рассказала на Facebook.

По словам Степановой, она обнаружила пропажу сразу после прохождения паспортного контроля. «Получила свой чемодан. Неузнаваемый: вскрытый, со сломанной молнией, замотанный скотчем — и полегчавший на десять килограммов. Взяли что подороже, от юбок до ботинок. "Зарой" побрезговали, книги тоже не пригодились», — рассказала редактор Colta.ru.

На момент публикации сообщения журналистка находилась в отделении полиции. «Ожидаю развития событий», — добавила она.

В комментариях под постом подписчики Степановой принялись наперебой сочувствовать женщине и требовать объяснений от представителей «Домодедово», отмечая что подобных инцидентов с ними не случалось уже много лет. «Прям как в незабвенные годы перестройки», — заявил один из них.

«Возможно, это не в Домодедово. Там слишком быстро из самолета на транспортер вещи приходят, как успеть столько украсть, да еще и замотать», — резонно заметил другой.