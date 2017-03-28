На Кубани избиты освещавшие протесты фермеров журналисты «Радио Свобода»

Корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов-Кассиа сообщил, что на него вместе с оператором Андреем Костяновым совершено нападение в кубанском Кропоткине, куда съемочная группа приехала освещать протесты местных фермеров. Обстоятельства нападения журналист описал в Facebook.

По словам корреспондента, у гостиницы, где они остановились, на них «налетели молодчики в масках». Они избили журналистов, забрав компьютер, камеру и рюкзак. Костянову, предположительно, сломали ребро.

Хазов-Кассиа опубликовал в соцсети снимки нанесенных побоев, а также фотографию минивэна, на котором приехали налетчики. Пострадавшие вызвали полицию.

Фермеры в Краснодарском крае заявляют о фактах незаконного захвата земель и бастуют против произвола местных властей и правоохранительных органов, которые, по их утверждению, допускают эти попустительства. Организаторы акций — движение «Вежливые фермеры».

В августе 2016 года «Вежливые фермеры» организовали первый «тракторный марш». Его участники намеревались добраться до Москвы, чтобы обратиться к российскому президенту с просьбой решить проблему судов, которые, на их взгляд, выносят несправедливые решения. Активистов задержали в Ростовской области.