Лидера «Вежливых фермеров» заподозрили в даче взятки

Лидер движения «Вежливые фермеры» Алексей Волченко стал фигурантом дела о даче взятки. Об этом в четверг, 16 февраля, интернет-изданию «Кавказский узел» сообщил сам кубанский активист.

По словам Волченко, он попросил знакомого из Старовеличковской станицы узнать, может ли его отец, перенесший инфаркт, получить справку, необходимую для продления водительских прав. Через некоторое время посредник сообщил фермеру, что для получения медицинского документа врачам нужно заплатить. После этого активист обратился в полицию с заявлением на попросившего денег знакомого.

Следователь пообещал Волченко, что мужчина будет задержан при передаче денег, однако в итоге сам активист попал в полицию во время получения справки. «Теперь меня обвиняют в том, что я дал взятку врачу за незаконные действия. Я взятку не давал, тех врачей в глаза не видел», — отметил активист, добавив, что дома у его сестры и матери прошли обыски.

«Кавказский узел» отмечает, что информацию о возбуждении уголовного дела в отношении Волченко подтвердили и в следственных органах.

В августе прошлого года фермеры из Краснодарского края устроили тракторный пробег. Участники акции собирались добраться до Москвы, где хотели обратиться к российскому президенту с просьбой решить проблему судов, которые, на их взгляд, выносят несправедливые решения. Марш дошел только до Ростовской области, где и был остановлен. В конце месяца Кавказский районный суд Краснодарского края санкционировал административный арест лидера «Вежливых фермеров» и еще 11 участников пробега за то, что акция не была согласована с властями.