Журналист УНИАН сообщил подробности своего задержания в Москве

Журналист украинского информационного агентства УНИАН Роман Цимбалюк в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» раскрыл подробности своего задержания полицией в Москве.

По словам Цимбалюка, причиной задержания могла стать «смелая акция» аспиранта исторического факультета МГУ Захара Сарапулова, у которого журналист брал интервью. В субботу, 18, марта, в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией, молодой человек вывесил из окна университета государственный флаг Украины.

«Вторая версия попроще. Дело в том, что мы записывали материал примерно восемь минут, а расставляли оборудование около 15 минут. Охранники парка на Воробьевых горах видели, как мы снимаем, и могли вызвать полицию. Скорее всего, в этом и причина», — отметил он.

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Цимбалюк подчеркнул, что на задержание прибыл «какой-то оперуполномоченный», который настойчиво требовал показать снятые материалы и объяснить причину интервью. «Вы можете посмотреть эфир нашего телеканала. Мы не обязаны вам рассказывать, чем мы тут занимаемся. Это общественное место. Мы не нарушаем общественный порядок», — заметил журналист.

В ответ оперуполномоченный заявил, что полиция не может установить законность съемки, и он настаивает, чтобы репортер вместе со съемочной группой проехали с ним в отделение. «На вопрос "На каком основании?" он сказал, что если мы откажемся, они будут вынуждены применить силу», — рассказал Цимбалюк.

Он также добавил, что в самом отделении «ничего такого не было». «Никакой опасности ни для меня, ни для съемочной группы. Не знаю, как там судьба Захара сложится. На самом деле, я сказал полицейским, что, с любой точки зрения, они совершают профессиональную ошибку. Но они, видимо, решили перестраховаться», — подытожил Цимбалюк.

Журналист Роман Цимбалюк и оператор Никита Бородин были задержаны вечером во вторник, 21 марта, у здания МГУ на Воробьевых горах. Сотрудники УНИАН пробыли в отделении около трех часов. За содействие в освобождении они поблагодарили украинского консула и официального представителя МИД России Марию Захарову.