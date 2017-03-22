В МИД Украины расценили задержание журналиста УНИАН как провокацию

Задержание в Москве журналиста украинского информационного агентства УНИАН Романа Цимбалюка является не чем иным, как «провокацией России». Такое мнение выразила спикер МИД Украины Марьяна Беца в своем микроблоге в Twitter.

По ее словам, Цимбалюка отпустили «благодаря консулам, которые делают все возможное и невозможное для освобождения украинцев» на территории России.

В агентстве УНИАН, в свою очередь, заявили, что сотрудники полиции «задержали граждан Украины без каких-либо правовых оснований для подобных действий». «УНИАН призывает правоохранительные органы РФ действовать в рамках российского правового поля и прекратить незаконные действия в отношении наших сотрудников», — добавили в агентстве.

Ранее задержание Цимбалюка прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Разбираемся. В обиду не дадим. Держись там!», — написала она в Facebook.

Журналист Роман Цимбалюк и оператор Никита Бородин были задержаны вечером во вторник, 21 марта, у здания МГУ на Воробьевых горах. Репортер брал интервью у аспиранта, который 18 марта, в третью годовщину воссоединения Крыма с Россией, вывесил из окна университета флаг Украины. Сотрудники УНИАН пробыли в отделении около трех часов. Цимбалюк впоследствии рассказал, что полицейские вели себя корректно. За содействие в освобождении он поблагодарил украинского консула, а также Марию Захарову.