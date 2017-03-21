Захарова прокомментировала задержание журналиста УНИАН в Москве

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Facebook прокомментировала информацию о задержании в Москве журналиста украинского информационного агентства УНИАН Романа Цимбалюка.

Сам Цимбалюк рассказал РЕН ТВ, что полицейские вели себя корректно. «Меня никто пальцем не тронул. Все корректно, просто мы потеряли три часа. Просто никто не знал, чем все это закончится, поэтому я сообщил в свою редакцию», — уточнил он.

О произлшедшем Цимбалюк написал в Facebook вечером во вторник, 21 марта. «Нас задержали, везут в местное отделение полиции проверять "законность" съемки. Не сработала аккредитация МИД РФ. Говорят, что мы выкрикивали лозунги, а может, и проводили "митинг"», — написал он.

При этом источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что журналист был задержан для проверки документов.