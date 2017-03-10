Российского журналиста выдворили из Киргизии без права возвращения

Министерство внутренних дел Киргизии выдворило из республики шеф-редактора информационного агентства Regnum в Бишкеке, россиянина Григория Михайлова. Об этом агентство сообщило в пятницу, 10 марта.

По словам журналиста, он был остановлен милиционерами на улице под предлогом проверки документов. Так как у Михайлова была просрочена регистрация, сотрудники МВД сообщили ему, что вывезут к границе для повторного входа на территорию страны и обновления регистрации. Он заявил, что при этом они предложили заехать к нему домой и пытались попасть в его квартиру, а также задавали вопросы о составе редакции и работе Regnum.

После того как Михайлова доставили на границу, при прохождении паспортного контроля выяснилось, что журналист включен в список лиц, которым запрещен въезд на территорию Киргизии. Как отмечают в агентстве, Михайлов не получил при этом документа о причинах такого решения. Российскому журналисту предложили обращаться в МИД Киргизии.

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В декабре 2016-го Regnum заявил о задержании в Белоруссии своего корреспондента Сергея Шиптенко. В том же месяце в республике задержали двух других авторов агентства — Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина. Им предъявили обвинения в разжигании межнациональной розни. Агентство расценило задержания как политические репрессии.

В 2013 году власти Киргизии запретили въезд в республику российскому историку и востоковеду Александру Князеву. В качестве основания для такой меры в Госкомитете национальной безопасности заявили, что Князев «пытался навязать свое собственное мнение другим, тем самым усугубляя ситуацию в стране», сообщал сайт Knews.kg.

