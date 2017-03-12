ВГТРК опровергла задержание своего сотрудника в Одессе

ВГТРК опровергает информацию украинских СМИ о задержании журналиста телеканала «Россия 1» в Одессе. Об этом в пресс-службе компании рассказали РИА Новости в воскресенье, 12 марта.

«Ни корреспондентов телеканала "Россия 1", ни корреспондентов телеканала "Россия 24" там не было», — пояснили в ВГТРК.

В то же время официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала радиостанции «Говорит Москва», что ведомство проверяет данные о задержании россиянина. «Пока информации нет. Будем разбираться», — добавила она.

Одесское издание «Таймер» сообщало, что Служба безопасности Украины в субботу, 11 марта, задержала сотрудника телеканала «Россия 1». Уточнялось, что его обвиняют в шпионаже в пользу России.

В октябре 2016 года заместитель главы фракции «Блока Петра Порошенко» в Верховной Раде Алексей Гончаренко предлагал запретить въезд на Украину российским журналистам.