Арестованные в США за экспорт секретных технологий россияне признали вину

Двое россиян, арестованных в октябре 2016 году в Денвере, Колорадо, за незаконный экспорт технологий из США в РФ, признали свою вину. Об этом сообщает в четверг, 9 марта, ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Дмитрию Карпенко и Алексею Крутилину зачитали в присутствии адвокатов и сотрудников прокуратуры их права. После этого арестованные заявили о согласии признать себя виновными по одному пункту обвинения, говорится в документах.

Заседание суда, на котором 33-летнему Карпенко и 27-летнему Крутилину определят меру наказания, назначено на 11 апреля. До этого момента они останутся под стражей.

6 октября Минюст США сообщил, что двое россиян, Дмитрий Карпенко и Алексей Крутилин, а также натурализованный гражданин США, житель Нью-Йорка Алексей Барышев, арестованы по обвинению в попытке незаконного экспорта секретных технологий.

В ведомстве также заявили, что 6 октября группе из восьми человек (среди которых — шесть американских военных) большим жюри в Нэшвилле, штат Теннесси, были предъявлены обвинения в сговоре с целью незаконной продажи похищенной со складов военной техники в Россию, Китай, Украину и ряд других стран.

Связаны ли обвинения в отношении военных с задержанием россиян, не уточнялось.