Силовые структуры
 

В Челябинске воры вынести деньги из банка через дыру в полу

Перейти в «Мою Ленту»

В Челябинске в прошедшие выходные вновь обокрали банк, проникнув в него через пролом в полу. Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, добычей неизвестных стали почти 1,5 миллиона рублей.

По словам собеседника, информация о произошедшем поступила в полицию утром в понедельник, 17 апреля. Пришедшие на работу в отделение одного из банков на Комсомольском проспекте сотрудники обнаружили в полу холла пролом, а стоящий рядом банкомат взломанным.

Вызванные на место происшествия полицейские обнаружили лом, матерчатые перчатки и сломанные сверла. По версии следствия, неизвестные вошли в подвал, проломили перекрытие и проникли в помещение. Сигнализация не сработала. Уголовное дело возбуждено по статье «кража в особо крупном размере, сопряженная с проникновением в помещение».

В ночь на 8 марта в Челябинске на улице Горького аналогичным способом обокрали отделение Совкомбанка. Добычей неизвестных стали 164 тысячи рублей, так же похищенные из банкомата.

В новогодние праздники 2017 года из офиса московского банка на Пятницкой улице было похищено около 20 миллионов рублей. Неизвестные смогли проникнуть в хранилище, сломав стену.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Из столичного «Булгарбанка» в новогодние праздники похитили 20 миллионов рублей
В Москве преступник взорвал банкомат и похитил деньги
Подозреваемый во взломе базы данных банка JP Morgan задержан в Москве
Последние новости
СМИ сообщили о возможном развертывании Сил самообороны Японии из-за ракет КНДР
Россияне раскритиковали федеральный центр за бюджетные траты на Крым
В России рухнули цены на соль
Эксперты сочли Матильду из фильма Учителя похожей на крысу
Канадский бобер повел за собой 150 коров
В Грузии визит Лаврова в Сухум назвали посягательством на суверенитет страны
Названа самая популярная у российских туристов страна на лето
Другие материалы рубрики
Силовые структуры
 — 
00:10 Сегодня

Американский опыт и российские пулеметы

Зачем Росгвардии штурмовой пулемет
10:05 Сегодня

Столичные полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины в Москве

11:05 Сегодня

Задержан работавший у Соборной мечети в Петербурге таксист-вербовщик ИГ

18:28 13 апреля 2017

В МВД поддержали законопроект об ограничении выезда полицейских за границу

Силовые структуры
 — 
00:20 14 апреля 2017
Махмуд Велитов

Не так помянули

В Москве судят имама Махмуда Велитова за оправдывающую терроризм проповедь
10:59 Сегодня

Россия и Египет обсудят поставки оборудования для «Мистралей»

07:35 Сегодня

В Японии удвоят численность женщин в вооруженных силах

17:53 13 апреля 2017

Четверым участникам несанкционированного митинга в Москве предъявили обвинение

Силовые структуры
 — 
00:08 16 апреля 2017

Доигрались

Сколько раз нужно нарушить КоАП, чтобы лишиться прав на машину и оружие
02:43 Сегодня

Предполагаемого организатора теракта в Петербурге нашли по телефонным контактам

18:47 17 апреля 2017

Дело бросившего беременную кошку под машину самарского кинолога ушло в суд

11:26 13 апреля 2017

Суд отложил оглашение приговора бывшему главе антикоррупционного главка МВД

Россия
«Его пнут как котенка или пройдут мимо»
Почему родители аутистов боятся, что дети их переживут
«Конфликт между Россией и США — конец цивилизации»
Возможна ли на самом деле война двух ядерных держав
Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить уроки с пропагандой наркотиков
Пьяный пациент избил анестезиолога в Алтайском крае
Последний прыжок
Чемпионку Европы по спортивным танцам спасет сложная операция
Из квартиры безработной москвички украли миллион рублей и 30 тысяч евро
Количество автомобилей в московском регионе «на бумаге» превысило 8 миллионов
Все материалы
Мир
A female supporter of the Muslim Brotherhood and ousted Egyptian President Mohamed Mursi shouts slogans against the military and interior ministry, during a protest in front of barbed wire, army soldiers and the riot police at El-Thadiya presidential palace in Cairo, November 15, 2013. Supporters of Mursi staged one of their largest protest marches in weeks on Friday, a day after Egypt's military-backed government lifted a three month state of emergency.Thousands of demonstrators marched in different neighborhoods of Cairo and in several cities around the country. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh (EGYPT - Tags: POLITICS CIVIL UNREST MILITARY)Сиси против исламизма
Почему авторитарные методы президента Египта бессильны в борьбе с радикалами
Former French Economy Minister and candidate for the next presidential election, Emmanuel Macron leaves the University of Lille, during a political rally for his movement, En Marche! (Forward!) in Lille, Tuesday, March 14, 2017.Макрон восходящий
Какие силы двигают к вершине власти во Франции лидера объединения «Вперед!»
Эрдоган глобального масштаба
На международной арене Соединенные Штаты все чаще ведут себя как Турция
Абэ и Пенс попробуют убедить Китай активнее взаимодействовать с КНДР
Появилось видео митинга противников изменения конституции в Турции
Family members of a Kashmiri Muslim pilgrim wait outside the closed gate of a hajj house as they wait to send him off for the annual hajj pilgrimage to the holy city of Mecca, in Srinagar, Indian-controlled Kashmir, Wednesday, Aug. 10, 2016. The hajj pilgrimage, which is among the five pillars of Islam, attracts around 3 million Muslims worldwide each year. (AP Photo/Mukhtar Khan)Неси свой полумесяц
Легко ли быть мусульманином в стране священных коров
Правозащитники уличили США в приведшей к гражданским жертвам небрежности в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Демонстрация эстонцев в Петербурге в апреле 1917 годаЭстония, которую мы потеряли
Как страна отмечает столетие независимости
В Грузии визит Лаврова в Сухум назвали посягательством на суверенитет страны
В Киргизии школьники отравились неизвестным газом во время уроков
Депутат Рады провел зажженной свечой себе по лицу
Савченко признала потерю Украиной Донбасса
Депутат Рабинович предупредил о проплаченных провокациях в Одессе 2 и 9 мая
Захарченко пригласил мэра Днепропетровска в окоп напротив
Все материалы
Финансы
Норвежья болезнь
Примет ли Великобритания «норвежский вариант» взаимодействия с ЕС
Ценам на нефть предсказали скачок до 65 долларов за баррель
США пересмотрят торговое соглашение с Южной Кореей
В Крыму выдано более миллиона карт «Мир»
Рим эпохи упадка
Как экономика Италии теряет свою промышленность и останавливается в развитии
Медведев заявил о переходе экономики России к росту
Курс доллара упал ниже 56 рублей
Все материалы
Бизнес
Шашечки под облаками
Появится ли в России воздушное такси
В России рухнули цены на соль
В пресс-службе Усманова обвинили Навального во лжи
Суд рассмотрит новый иск о банкротстве Изоляционного трубного завода
Страховщики ожидают девятикратный рост продаж электронных ОСАГО
Чиновники придумали способ поддержать производство Sukhoi Superjet
Глава Росстандарта поручил к 2025 году заменить советские ГОСТы
Все материалы
Силовые структуры
Американский опыт и российские пулеметы
Зачем Росгвардии штурмовой пулемет
Махмуд ВелитовНе так помянули
В Москве судят имама Махмуда Велитова за оправдывающую терроризм проповедь
Семь поколений
США впервые за сорок лет начали испытания авианосца нового типа
Задержан работавший у Соборной мечети в Петербурге таксист-вербовщик ИГ
Россия и Египет обсудят поставки оборудования для «Мистралей»
В Японии удвоят численность женщин в вооруженных силах
Предполагаемого организатора теракта в Петербурге нашли по телефонным контактам
Все материалы
Наука и техника
Пусть льет
Когда лето перестанет отличаться от зимы
Очумелые ручки
Как собрать iPhone и компьютер своими руками
В Канаде исчезла река
Гигантского моллюска-червя показали на видео
Члены Союза правительственных учреждений Харькова принимают участие в демонстрации, февраль 1917 года«Ленин был готов дать независимость Украине»
Как российская революция в 1917 году породила украинскую
У Цереры обнаружили гигантскую водную оболочку
Сверхмассивным черным дырам нашли новое место во Вселенной
Все материалы
Спорт
«Столица полного превосходства»
Невероятный Промес, спаситель Лунев, стабильный Дзюба — в итогах 23-го тура РФПЛ
Между первой и второй
Как СКА дважды за три сезона победил в Кубке Гагарина
Фанаты забросали футболистов «Копенгагена» мертвыми крысами
Фигурист Ковтун опоздал на летящий на командный ЧМ в Токио самолет
Шотландский футболист заработал пенальти после театрального падения
Болельщик погиб на футбольном матче в Аргентине
Юношеская сборная России по хоккею обыграла белорусов на чемпионате мира
Все материалы
Культура
«В отношениях с женщинами Эйнштейн был многолик»
Оскароносный режиссер Рон Ховард — о своем новом сериале «Гений» и его герое
Владимир Тучков: Почему Россия не Европа
Что роднит отечественное стихосложение с сибирскими медведями
Они вам еще покажут
Линч, Ханеке, Коппола, Звягинцев: главные премьеры 70-го Каннского фестиваля
Лана Дель Рей вдохновилась конфликтом США и КНДР и написала песню
Учитель пристыдил Поклонскую и давших заключение по «Матильде» экспертов
Минкульт и Фонд кино договорились о субсидиях на отечественные фильмы 2017 года
Опубликованы результаты расследования смерти Принса
Все материалы
Интернет и СМИ
Пост оплачен
Реклама продолжает мозолить глаза, но ученые придумали против нее супероружие
«Ахи-вздохи, малолетки-дуры»
Зачем MTV возвращает в эфир шоу, взорвавшее мозг целому поколению
Женская психоделика
Кто стоит за самой загадочной и пугающей блондинкой интернета
Дуров оправдал «чистки» друзей в соцсетях засорением мозга
Испуганный россиянин атаковал дрон воображаемыми гранатами
В «Воображуле» признали стрижку «гитлерюгенд» неуместной
Ведущего «Орла и решки» обвинили в «пропаганде извращенного секса»
Все материалы
Ценности
Жан Кассегрен«Люди перестают сходить с ума по ультрамодным аксессуарам»
Жан Кассегрен: эксперт, знающий все о стиле парижанок
Миланская выставка интерьеров и мебели
56-й Salone del Mobile
Британский школьный учитель собрал коллекцию советских машин
Chanel обновила коллекцию украшений Coco Crush
Genesis создаст конкурента BMW 6-Series
Французы вдохновились хохломой и космонавтами
Chanel показала «идеальное воплощение парижанки»
Все материалы
Путешествия
Шик — это по-нашему
Самое дорогое российское жилье на Airbnb
Весь покрытый зеленью
Как выглядит один из самых красивых островов мира — португальский Сан-Мигел
В половине индийских отелей ввели сухой закон
Названа самая популярная у российских туристов страна на лето
Российские путешественники уличили ведущих «Орла и решки» во лжи
Эксперты нашли самый дешевый в мире шашлык
Стадион "Санкт-Петербург Арена", на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, где пройдут матчи Кубка конфедераций 2017 и чемпионата мира по футболу 2018.Поездка за мячом
Как Кубок конфедераций изменит российские города
Все материалы
Из жизни
Быть «Мисс Россией»
Как изменились стандарты красоты россиянок с начала XXI века
«Те, кто думает, что здесь сказка, ошибаются»
История москвички, переехавшей в Париж
Грязная девчонка
Она начинала с краж и автостопа, а закончила созданием стомиллионного бизнеса
Plus-size блогер призвала полных женщин гордиться своими формами
В Таиланде змея напала на мотоциклиста
В США ящерица стала офицером полиции
Адриана Лима снялась обнаженной вместе с пасхальным зайцем
Все материалы
Угадай машину по звуку
Еще один тест, в котором машины надо узнавать по звуку двигателей
Лучшие автомобильные интерьеры года
10 самых крутых салонов. По мнению американцев
Mitsubishi, «Москвич» и Lada: редкие лимузины со всего мира
Удлиненные седаны автомобильных марок, для которых лимузины – большая редкость
Суперкар за пять баксов
Разбитые суперкары по цене «Соляриса». Или чашки кофе
Qoros и Koenigsegg раскрыли совместный асимметричный электросуперкар
Alfa Romeo Giulia QV, BMW M3 и Cadillac ATS-V сравнили в дрэге
В Шанхае представили роскошный электрокроссовер
Все материалы
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Такая парадная
Что скрывается за стенами коммунальных квартир Петербурга
Тариф «Хватит»
За услуги ЖКХ можно платить в разы меньше
Российских владельцев жилья в Великобритании заставят раскрыть свои имена
Закатали в цемент
Архитектор решил пожить на заводе, и вот что из этого вышло
«Если у тебя нет любовника, квартире взяться неоткуда»
Исповедь россиянки, ставшей ипотечницей в 20 лет
Названы позволяющие быстро заработать на жилье в Москве профессии
Все материалы