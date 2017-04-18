В Челябинске воры вынести деньги из банка через дыру в полу

В Челябинске в прошедшие выходные вновь обокрали банк, проникнув в него через пролом в полу. Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, добычей неизвестных стали почти 1,5 миллиона рублей.

По словам собеседника, информация о произошедшем поступила в полицию утром в понедельник, 17 апреля. Пришедшие на работу в отделение одного из банков на Комсомольском проспекте сотрудники обнаружили в полу холла пролом, а стоящий рядом банкомат взломанным.

Вызванные на место происшествия полицейские обнаружили лом, матерчатые перчатки и сломанные сверла. По версии следствия, неизвестные вошли в подвал, проломили перекрытие и проникли в помещение. Сигнализация не сработала. Уголовное дело возбуждено по статье «кража в особо крупном размере, сопряженная с проникновением в помещение».

В ночь на 8 марта в Челябинске на улице Горького аналогичным способом обокрали отделение Совкомбанка. Добычей неизвестных стали 164 тысячи рублей, так же похищенные из банкомата.

В новогодние праздники 2017 года из офиса московского банка на Пятницкой улице было похищено около 20 миллионов рублей. Неизвестные смогли проникнуть в хранилище, сломав стену.