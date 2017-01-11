Из столичного «Булгарбанка» в новогодние праздники похитили 20 миллионов рублей

Неизвестные похитили около 20 миллионов рублей из офиса «Булгарбанка» на улице Пятницкой в центре Москвы. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил в среду, 11 января, ТАСС .

В пресс-службе столичной полиции агентству подтвердили информацию. Как уточняется, преступление произошло в период с 31 декабря по 10 января 2017 года. Заявление поступило от заместителя руководителя операционного офиса этого банка.

В настоящий момент полицейские устанавливают перечень похищенного. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (часть 4 статьи 158 УК РФ).

В августе 2016 года на северо-востоке российской столицы неизвестный мужчина ограбил банк на 21 миллион рублей. Подозреваемый вошел в офис кредитной организации, расположенный на улице Яблочкова, и, угрожая предметом, похожим на оружие, связал сотрудников кредитного учреждения. После этого он забрал деньги и скрылся.