В Москве вор похитил с телефона приятеля 11 тысяч рублей за распитием спиртного

Столичные полицейские в Бескудниковском районе города задержали 19-летнего молодого человека по подозрению в хищении 11 тысяч рублей с банковской карты знакомого. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

«Полицейские установили, что молодой человек в ходе распития алкогольных напитков вместе с заявителем попросил для звонка его телефон и затем через мобильное приложение перевел денежные средства со счета приятеля на свой счет», — говорится в сообщении.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

24 мая стало известно, что житель города Киселевск (Кемеровская область) предстанет перед судом за то, что украл у будущей тещи около 100 тысяч рублей и прокутил их с невестой, после чего попросил девушку взять вину на себя.