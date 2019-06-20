Бездомные поселились у уехавшего в отпуск россиянина и продали его телевизор

В Калининграде бездомные поселились в квартире местного жителя, уехавшего в отпуск. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 63-летний местный житель. Он сообщил, что в квартире его друга, уехавшего за границу, горит свет. На место приехали сотрудники полиции, в квартире они обнаружили двух 37-летних бездомных.

Мужчины заметили, что в квартире никто не живет, разбили балконное окно и проникли в помещение. Они прожили там несколько дней, а также украли и продали плазменный телевизор.

В отношении бездомных завели уголовное дело о краже с незаконным проникновением в жилище (пункт «в» части 3 статьи 158 УК), им грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее полиция задержала бездомного, который воровал шоколадные конфеты и печенье в магазине петербургского аэропорта Пулково. В течение нескольких недель он заходил в магазин под видом покупателя, и украл 27 коробок шоколадных конфет, печенье, две наплечные сумки и чемодан.

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