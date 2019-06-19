Бомж-сладкоежка притворялся покупателем и воровал шоколадные конфеты в аэропорту

Полиция задержала бездомного мужчину за кражу шоколадных конфет и печенья в магазине петербургского аэропорта. Об этом сообщается на официальном сайте УВД на транспорте по СЗФО.

Как известно, безработный 54-летний мужчина, не имеющий определенного места жительства, в течение недели под видом обычного покупателя заходил в магазин аэропорта Пулково.

Бомж пользовался тем, что продавцы за ним не наблюдали, и украл 27 коробок шоколадных конфет, печенье, две наплечные сумки и чемодан.

О воришке сообщил менеджер магазина из пассажирского терминала. В отношении бездомного возбуждено уголовное дело. Теперь его могут посадить в тюрьму на два года.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что мужчина употребляет много алкоголя, уже был замечен в кражах и даже угрожал убить человека.

В апреле 2019 года уборщик московского Шереметьево обнаружил пакет с 3,6 тысячи долларов, который выронила пассажирка при пересадке. Мужчина пытался присвоить деньги и улететь на родину в Узбекистан, однако его задержали и изъяли найденное.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!