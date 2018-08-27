Израильский бортпроводник украл пожертвованные деньги

Полиция Израиля арестовала сотрудника авиакомпании Israir Airlines, который похитил пожертвования пассажиров, предназначавшиеся на благотворительные нужды. Об этом сообщает Fox News.
Инцидент произошел в самолете, следовавшем из Тель-Авива в Эйлат. В конце полета 52-летний бортпроводник собрал конверты с деньгами, которые авиакомпания Israir всегда оставляет в карманах кресел, предлагая своим пассажирам пожертвовать любую сумму. Однако вместо того, чтобы передать их сотрудникам аэропорта, стюард оставил деньги себе.
Его задержали после посадки и провели обыск в его чемоданах и в квартире. Полицейские нашли у него множество таких же конвертов, в каждом из которых лежало около 2,5 тысячи долларов наличными.
В мае китайского туриста арестовали в аэропорту Бангкока за кражу денег у соседа во время перелета. Резидент Гонконга Фай Квок пожаловался бортпроводникам, что его обокрал пассажир, сидевший рядом. После приземления в аэропорту Суварнабхуми представители закона задержали подозреваемого Сюй Сюэляна и начали расследование. Сотрудники полиции нашли у него 4 200 тайских батов и 1 700 гонконгских долларов и заставили вернуть украденные деньги Квоку.