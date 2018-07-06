Российский турист обокрал турецкий магазин шуб и попался

Российского туриста арестовали за кражу нескольких шуб из магазина в Турции. Об этом сообщает издание Hürriyet.

32-летний Евгений Сидеренку ночью вломился в магазин в Анталье и своровал меховые изделия на общую сумму 3,5 тысячи долларов.

Владелец магазина позвонил в полицию, и после проверки камеры видеонаблюдения сотрудники правоохранительных органов опознали нарушителя и направились в отель в Кемере, где он остановился. Обыскав его номер, они обнаружили семь краденых шуб и задержали вора.

Местный суд арестовал Сидеренку по обвинению в краже и порче имущества.

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В мае персонал пятизвездочного отеля в городе Кемер, Турция, поймал российских туристов, пытавшихся вывезти из отеля различные предметы. На видеозаписи, опубликованной в YouTube, видно, как сотрудники гостиницы извлекают из чемоданов россиян рулоны туалетной бумаги, полотенца, тапки, бутылки с шампунем, мыло, упаковки пакетированного чая, сумку с фруктами и несколько десятков тарелок.

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