Уборщик московского аэропорта украл несколько тысяч долларов и ринулся на родину

Hue / Telegram

Уборщик аэропорта Шереметьево присвоил себе найденный пакет с деньгами и собрался сбежать на родину в Узбекистан. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Согласно записи с камер видеонаблюдения, сотрудник аэропорта обнаружил конверт с 3,6 тысячи долларов во время уборки помещения. Оказалось, что деньги принадлежат пассажирке рейса Сеул — Москва — Санкт-Петербург, которая выронила их при пересадке.

Полицейским удалось задержать нарушителя, когда он пытался улететь в Узбекистан. Часть найденных денег у уборщика забрали, а другую часть нашли у его родственника в квартире.

В августе полиция Израиля арестовала сотрудника авиакомпании Israir Airlines, который похитил пожертвования пассажиров, предназначавшиеся для благотворительных нужд. В конце полета 52-летний бортпроводник собрал конверты с деньгами, которые авиакомпания Israir всегда оставляет в карманах кресел, и оставил их себе.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!