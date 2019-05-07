Мужчина дал денег бездомному и сорвал джекпот

В американском городе Бойсе, штат Айдахо, мужчина выиграл 200 тысяч долларов после того, как пожертвовал деньги бездомному. Об этом сообщает информационное издание FOX KTVU.

В понедельник, 30 апреля, американец Брэндон Седин вышел с работы и решил прогуляться в районе центральной площади города. Он дал небольшую сумму бездомному, а затем направился в магазин, где приобрел несколько лотерейных билетов.

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На следующий день мужчина проверил билеты и обнаружил, что выиграл главный приз лотереи Айдахо — 200 тысяч долларов (13 миллионов рублей).

«Я не так часто участвую в лотерее, но в тот момент я почувствовал, что стоит купить билеты. Это все карма!» — сказал победитель представителям национальной лотереи Айдахо. По традиции, магазин, который продал билет Брэндону, получит 20 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей).

Мужчина планирует отложить выигранные деньги на будущее.

В мае сообщалось, что в США женщина вписала в лотерейный билет цифры, увиденные во сне, и сорвала джекпот. По словам американки, 24 года назад ей приснился мужчина, назвавший ей эти номера, и с тех пор она играла в лотерею, используя исключительно их.

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