Кафе придумало новую сосиску в тесте и разбогатело

Британская сеть пекарен Greggs за первые полгода 2019 года увеличила прибыль на 58 процентов благодаря фирменным веганским сосискам в тесте, которые стали хитом продаж. Об этом пишет Forbes.
Такая сосиска стоит один фунт (1,22 доллара), что на пять пенсов больше, чем цена обычной. Для приготовления коронного блюда в Greggs используют заменитель мяса Quorn и слоеное тесто. Продукт создан как альтернатива традиционной сосиске в тесте, которая пользуется у британцев популярностью. Продажи этого продукта достигают 1,5 миллиона штук в неделю.
За первую половину года акции компании на Лондонской бирже подорожали на 53 процента, а капитализация превысила 2,4 миллиарда долларов. Аналитики предполагают, что стоимость бумаг достигла своего максимума на волне популярности товара, и их держателям необходимо фиксировать прибыль. В дальнейшем цена бумаг будет снижаться по мере угасания ажиотажного спроса, пишет Bloomberg.
Веганские сосиски в тесте были запущены в продажу в январе. Вывод на рынок нового продукта был приурочен к началу флешмоба Veganuary. Его название образовано от слияния слов Vegan («веган») и January (в переводе с английского — «январь»). Участники флешмоба в первый месяц года едят только растительную пищу.
Сосиски стали настолько популярными, что мгновенно исчезали с прилавков. Они оказались самым продаваемым новым продуктом компании за последние шесть лет. Greggs пришлось нарастить производство сосисок в тесте и запустить специальный поисковик, который помогает найти ближайшую пекарню, в которой сосиски еще есть в наличии.