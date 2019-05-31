KFC захотела добавить в меню «курочку» для веганов

Сеть ресторанов быстрого питания KFC намерена в будущем внедрить в свое меню искусственное куриное мясо для веганов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на президента сети Кевина Хокмана.
По его словам, компания только приступила к изучению рынка искусственного мяса и выбору потенциальных поставщиков. В то же время он отметил, что работы находятся на начальной стадии, и ожидать обновления меню в ближайшее время не стоит.
По оценке аналитиков, пока тренд на мясо растительного происхождения на рынке курятины еще не установился. Однако в период с 2018 по 2023 год этот сегмент в США вырастет с 1,4 миллиарда до 2,5 миллиарда долларов. Во всем мире он увеличится с 18,7 миллиарда до 23 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что сеть ресторанов быстрого питания Burger King до конца 2019 года включит в свое меню в США бургеры с искусственным мясом. Сеть в начале апреля уже тестировала продажи вегетарианских бургеров в 59 точках в Сент-Луисе и осталась крайне довольна результатами эксперимента. Теперь этот опыт собираются повторить в других регионах.