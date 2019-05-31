KFC захотела добавить в меню «курочку» для веганов

Сеть ресторанов быстрого питания KFC намерена в будущем внедрить в свое меню искусственное куриное мясо для веганов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на президента сети Кевина Хокмана.

Материалы по теме Озеленились Веганы зарабатывают миллиарды. Мир рискует остаться без мяса

По его словам, компания только приступила к изучению рынка искусственного мяса и выбору потенциальных поставщиков. В то же время он отметил, что работы находятся на начальной стадии, и ожидать обновления меню в ближайшее время не стоит.

По оценке аналитиков, пока тренд на мясо растительного происхождения на рынке курятины еще не установился. Однако в период с 2018 по 2023 год этот сегмент в США вырастет с 1,4 миллиарда до 2,5 миллиарда долларов. Во всем мире он увеличится с 18,7 миллиарда до 23 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что сеть ресторанов быстрого питания Burger King до конца 2019 года включит в свое меню в США бургеры с искусственным мясом. Сеть в начале апреля уже тестировала продажи вегетарианских бургеров в 59 точках в Сент-Луисе и осталась крайне довольна результатами эксперимента. Теперь этот опыт собираются повторить в других регионах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



