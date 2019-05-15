Burger King начнет доставлять бургеры застрявшим в пробке водителям

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King решила открыть сервис, который будет доставлять гамбургеры водителям, застрявшим в пробке. Сервис будет доступен в Мехико, Сан-Паулу, Лос-Анджелесе и Шанхае. Об этом пишет Bloomberg.

Пилотная программа в апреле была запущена в Мехико. Она работает благодаря приложению, заказ в котором можно сделать с помощью голосовой команды. Кроме того, оно отслеживает местоположение водителя в режиме реального времени.

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Система пока не отработана до конца. В частности, открытыми остаются несколько вопросов. Один из них — как избежать нарушений правил дорожного движения при доставке, когда для передачи заказчику еды, например, нужно пересечь линию разметки.

Помимо этого, одной из ключевых проблем является то, что для выполнения заказа нужно находиться не более чем в трехкилометровом радиусе от клиента — это может гарантировать, что гамбургеры и картошка к моменту их получения заказчиком будут горячими, а напитки — холодными.

Ранее сообщалось, что во всех ресторанах Burger King в США до конца года появятся бургеры с искусственным мясом. Сеть фастфуда в апреле начала тестовые продажи таких бургеров в 59 точках в Сент-Луисе, и первые результаты, по заявлению компании, были крайне удачными.

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