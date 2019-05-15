«Макдоналдс» открыл в России университет гамбургерологии

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» открыла в России «Университет гамбургерологии» — это центр обучения и развития сотрудников. В 2019 году учебную программу будут осваивать порядка четырех тысяч человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании в России Марка Карену.

Московский университет — восьмой в мире и первый в Восточной Европе для «Макдоналдс». Центр, в частности, будет предлагать пройти программу подготовки «лидеров смены», а также программы для будущих директоров. Университет собирается получить госаккредитацию учебных программ в России. Диплом будет признаваться в любой из 120 стран, в которых работает компания.

Карена сообщил, что в России в компании работают порядка 50 тысяч человек, и в 2019 году их количество вырастет еще на пять тысяч в связи с расширением бизнеса сети. Он также рассказал, что все директора ресторанов и порядка 60 процентов топ-менеджеров начинали карьеру в компании с самых низких позиций.

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» в России насчитывает более 680 точек. Ежедневно они обслуживают свыше 1,5 миллиона посетителей. Общий объем инвестиций компании в России превышает 61 миллиард рублей.

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