Названа главная иностранная компания в России

Burger King стал наиболее широко представленной в России зарубежной компанией, пишет РБК со ссылкой на отчет консалтинговой компании JLL.

Авторы проанализировали 250 международных и российских брендов, присутствующих на российском рынке. Они представляют все отрасли, за исключением продуктовых магазинов, в 37 российских городах с населением более 500 тысяч человек.

Burger King оказался представлен во всех исследованных городах, что позволило ему занять первое место в рейтинге. Издание не приводит его полную версию, но отмечает высокие позиции сетей быстрого питания: KFC заняла третье место с охватом 95 процентов, пятое — McDonald's (89 процентов).

Также в десятку вошли Baskin Robbins (сеть кафе мороженого) и Subway — оба бренда представлены в 84 процентах городов, что позволило им поделить шестую строчку. Все упомянутые компании, кроме Subway, в 2018 году смогли расширить свое присутствие в России.

Опрошенные РБК экономисты объясняют высокие показатели сетей фастфуда устойчивым развитием ресторанного бизнеса в России и оптимизацией сетей по продаже одежды, которая сузила охват.

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