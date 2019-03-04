Сбербанк купил кусочек KFC

Сбербанк приобрел 10-процентную долю в компании, владеющей в России ресторанами под брендом KFC, сообщает «Интерфакс».

Покупателем выступила дочерняя компания банка — «Сбербанк Инвестиции». Она выкупила долю в «Эй Кей Ресторантс Раша», основным владельцем которой остается собственник сети кофеен «Шоколадница» Александр Колобов.

Сумма сделки не называется. Отмечается, что вырученные средства пойдут на развитие сети KFC в России. «Эй Кей Ресторантс Раша» развивает в России KFC, а также сеть пиццерий Pizza Hut на правах франчайзи — оператора, выплачивающего вознаграждение правообладателю (франчайзеру) за возможность использовать его бренд и бизнес-модель.

На начало 2019 года в России действуют 744 ресторана KFC. Вознаграждение франчайзеру составляет 11 процентов выручки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!