Появился ресторан с последними блюдами приговоренных к казни

В Японии появился ресторан, в котором две недели подавали блюда, которые приговоренные к казни заключенные выбрали для последней трапезы. Об этом сообщает издание New York Post.

Ресторан под названием «Нинген», что переводится как «Человеческий ресторан», открылся в «районе красных фонарей».

Среди представленных в меню позиций особой популярностью пользовались три варианта трапезы. Первый набор — гамбургер, яйца вкрутую, печеный картофель и три шота виски — выбрал и съел перед расстрелом убийца и грабитель Гэри Марк Гилмор (Gary Mark Gilmore), ставший первым преступником, казненным в США после снятия моратория на смертную казнь 1967 года.

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Посетителям также понравилось блюдо «черной вдовы» Джудиас Буэноано (Judias Buenoano), которая отравила мужа и любовника, утопила в реке 19-летнего сына-инвалида и пыталась убить еще одного мужчину. Она полакомилась спаржей, брокколи, помидорами и клубникой перед казнью на электрическом стуле.

Популярностью пользовался и ужин, состоящий из ведра крылышек из KFC, картошки фри, 450 граммов клубники и жареных креветок. Такую последнюю трапезу избрал для себя маньяк Джон Уэйн Гейси (John Wayne Gacy), известный как «клоун-убийца».

Ресторан работал две недели и был частью инсталляции арт-группы Chim↑Pom. Посетители заведения оставили положительные отзывы о его работе.

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