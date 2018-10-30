Из жизни
 
Последние новости
Apple выпустила новый MacBook Air и безрамочный iPad
Снегири прилетели 
Семь российских моряков судна «Норд» обменяли на семь украинских
Место затопления ПД-50 попало на видео
Названы наживающиеся на туристах города
Актриса рассказала о трогавшем ее грудь Барбоссе из «Пиратов Карибского моря»
Венгрия все же пошла на уступки Украине
Журналист пошутил про жертву авиакатастрофы и навлек гнев футбольных фанатов
Москвичей поблагодарили за честность в автобусах 
Новости партнеров

Появился ресторан с последними блюдами приговоренных к казни

Перейти в «Мою Ленту»

В Японии появился ресторан, в котором две недели подавали блюда, которые приговоренные к казни заключенные выбрали для последней трапезы. Об этом сообщает издание New York Post.

Ресторан под названием «Нинген», что переводится как «Человеческий ресторан», открылся в «районе красных фонарей».

Среди представленных в меню позиций особой популярностью пользовались три варианта трапезы. Первый набор — гамбургер, яйца вкрутую, печеный картофель и три шота виски — выбрал и съел перед расстрелом убийца и грабитель Гэри Марк Гилмор (Gary Mark Gilmore), ставший первым преступником, казненным в США после снятия моратория на смертную казнь 1967 года.

Посетителям также понравилось блюдо «черной вдовы» Джудиас Буэноано (Judias Buenoano), которая отравила мужа и любовника, утопила в реке 19-летнего сына-инвалида и пыталась убить еще одного мужчину. Она полакомилась спаржей, брокколи, помидорами и клубникой перед казнью на электрическом стуле.

Популярностью пользовался и ужин, состоящий из ведра крылышек из KFC, картошки фри, 450 граммов клубники и жареных креветок. Такую последнюю трапезу избрал для себя маньяк Джон Уэйн Гейси (John Wayne Gacy), известный как «клоун-убийца».

Ресторан работал две недели и был частью инсталляции арт-группы Chim↑Pom. Посетители заведения оставили положительные отзывы о его работе.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Restaurant creates menu of death row inmates’ last meals
Личинки сырной мухи, гниющих акул и квашеную сельдь соберут в одном месте
Слишком прожорливому спортсмену запретили ходить в ресторан
Ресторан разрешил посетителям наедаться от пуза и прогорел на обжорах
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0329 октября

«Квартиры здесь обычно не больше комнаты в общаге»

Рассказ россиянки о жизни в Лондоне
16:42Сегодня

Попрошайка с китайского вокзала оказалась богачкой

13:58Сегодня

Американка объелась блинами насмерть

15:23Сегодня

Мечтающий о сыне китаец узнал о рождении дочери и продал ее

Из жизни00:0125 октября

«Я уже давно не жалею себя»

Эта женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него
19:2129 октября

Редкий «ушастый» осьминог из глубин океана попал на видео

11:14Сегодня

Соседи с палкой спасли женщину от четырехметрового крокодила

12:51Сегодня

Ныряльщик нашел на дне целый внедорожник с ключами в замке зажигания

Из жизни00:0523 октября

Королева Монако

Главу могущественной семьи убили ради денег. Виновника искали четыре года
14:5029 октября

Пожилая австралийка обворовывала клиентов ради подтяжки лица

02:44Сегодня

Американка не удержала ребенка во время урагана и попала под суд

05:11Сегодня

Индийский университет открыл курс правоведения по Гарри Поттеру

Россия
Тайный суд
Почему судебные процессы в России все чаще проходят за закрытыми дверями
Один человек пропал после ЧП с плавдоком во время ремонта «Адмирала Кузнецова»
Должникам пришлют СМС вместо коллекторов
Пожилую россиянку посадили в СИЗО за угрозы молодому следователю
«Столько нищеты не видела даже в Сирии»
История сирийки, переехавшей в Россию и решившей все тут изменить
Наводнение на Кубани
Вода сносит людей, машины и мосты
Очередному бывшему губернатору подготовили «золотой парашют»
Все материалы
Мир
Мирный кратом
Американцы нашли замену героину. Ею лечатся даже дети
Медбрат-душегуб сознался в убийстве сотни пациентов
Трамп задумал лишить детей иностранцев права на гражданство США
Эрдоган пообещал уничтожить террористов в Сирии
Трамп отправит тысячи солдат на границу с Мексикой
Японцев заставят заплатить за эксплуатацию корейцев во время войны
Американские солдаты выпили все пиво в Рейкьявике
Все материалы
Бывший СССР
«Монополия власти приводит к застою и развращению»
Бывший президент Армении попал под следствие и вернулся в политику. Зачем?
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Мадам, «Шишки» и друзья опального Мишки
Грузию возглавят любители Саакашвили или марихуаны. Будет весело
На Украине побоялись нового территориального конфликта с Россией
Венгрия все же пошла на уступки Украине
Россиян предостерегли от поездок на Украину
Лидер голодающей Туркмении купил машину за полмиллиона евро
Все материалы
Экономика
Сыровато
Россия накормит костромским сыром весь мир. Он еще не знает, что его ждет
«Россети» опровергли версию об отключении электроэнергии в Росляково
Трампа обвинили в поддержке финансовой пирамиды
Составлен портрет типичного водителя России
Маск стал «никем» в Tesla
Определены самые надежные в мире автомобили
Цены на бензин пошли вверх
Все материалы
Силовые структуры
Место убийства Константина Ключевского и Евгения ЖароваОднажды в Забайкалье
Три бандита из 90-х стали депутатами. Но в наши дни им припомнили 14 убийств
Анатолий Москвин«Я считал, что они живые — просто временно мертвые»
Он делал кукол из тел детей, кормил и развлекал их. Теперь его отпускают на волю
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Суд занялся атакой киллера авторитета Челентано на вора в законе Турикелу
Россиянин отработает 300 часов за украденные пиццы
Заказавшую сына россиянку отправили жить с ним до суда
В Якутии мужчина украл серебро из церкви и обменял на спиртное
Все материалы
Наука и техника
Священник окропляет верующих святой водой в Страстную пятницу. Славянск, Донецкая область Украины, апрель 2014 г.«В Киеве не хотят насилия»
Украина бросает Россию ради независимой церкви. Кто в этом виноват?
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Скрытый мир
Эти загадочные существа прячутся от человека, но живут рядом с ним
«Адмирал Кузнецов» получил пятиметровую пробоину
Две женщины впервые выносили одного ребенка
Раскрыта тайна происхождения шоколада
Зафиксирована смерть ближайшей галактики
Все материалы
Спорт
«Он уничтожит Хабиба»
Непобедимый американец рвется в UFC. Ему нужен пояс Нурмагомедова
Фанаты нашли врага в «Реале»
Российского нападающего захотели в Англии за бесценок
Российский футболист забил два абсолютно одинаковых гола с разницей в семь лет
Партнерский материал
«Класико» без классиков и безжалостный «Манчестер Сити»
Лучшие ставки на «Барселону», ЦСКА и «Тоттенхэм»
Кокорину и Мамаеву напророчили стать звездами тюремного футбола
Глава UFC приказал Мэйуэзеру драться в ММА
Все материалы
Культура
«Чувствовалось, что за вами наблюдают, если не следят»
Как Дэвид Боуи ехал в Москву через всю Сибирь
Последнее искушение премьера
Кино недели: эскортницы для Берлускони, Цыганов в юбке, постельная жизнь троллей
«Мужик сосредоточенно копается в офисной женщине»
Он сходил на секс-вечеринку в России и оказался среди вялых членов и пивных пуз
Актриса рассказала о трогавшем ее грудь Барбоссе из «Пиратов Карибского моря»
Клипы на песню Оксимирона о стрельбе в школе были заблокированы
Уилл Смит с женой высказались о свингерстве
Обвинившая Оксимирона в бойне в Керчи активистка написала донос на рэпера Face
Все материалы
Интернет и СМИ
Не твое дело
Мужчины захватили власть над интернетом. Женщинам в нем не место
Назойливые фанаты заставили журналистку уменьшить грудь
Любитель науки решил три дня прожить без воздуха и потерпел фиаско
Уволенную за расизм журналистку позвали на Первый канал
Журналист предложил убивать веганов и «зашел слишком далеко»
Отличить кота от ворона на картинке оказалось нелегкой задачей
«Смотрите, что они вытворяют!»
Снимки обнаженных девушек наводнили спортивные издания. Что с этим не так?
Все материалы
Ценности
Кровавые денди
Как одевались самые опасные и жестокие преступники Лондона
Саэд Эль-Ашкар«Наша цель — дать покупателю лучшие впечатления от шопинга»
Как H&M изменил систему потребления и начал менять мир
Уинстон ЧерчилльЗверский аппетит
Фуа-гра, сигары и коньяки: Черчилль ни в чем себе не отказывал во время войны
«Голая» женщина сконфузила покупателей в супермаркете
Полная модель разоблачила обман красавиц в Instagram
У всех женщин принца Гарри обнаружили общую черту
Найден способ ходить на каблуках без боли
Все материалы
Путешествия
«Не ходи туда! Тебя там прибьют!»
Что случилось с москвичом в злачных местах Владивостока
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
Партнерский материал
Вкус трех миров
Вино, суп и морепродукты. Что едят и пьют в Словении
Названы наживающиеся на туристах города
Актриса сериала «Универ» захотела аэропорт в свою честь
Обладатель билета на разбившийся Boeing попал в пробку и избежал смерти
Блогер Соболев предложил назвать столичный аэропорт именем Ломоносова
Все материалы
Из жизни
«Квартиры здесь обычно не больше комнаты в общаге»
Рассказ россиянки о жизни в Лондоне
«Я уже давно не жалею себя»
Эта женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него
12 лет рабства
Она раздевает своего парня и издевается над ним. Но он не уходит
Появился ресторан с последними блюдами приговоренных к казни
Американка объелась блинами насмерть
Мечтающий о сыне китаец узнал о рождении дочери и продал ее
Соседи с палкой спасли женщину от четырехметрового крокодила
Все материалы
Тест обновленного Kia Sportage
У самого популярного кроссовера в классе наконец-то появилась версия с мотором 2.4 GDI
Самые ненадежные автомобили
Рейтинг самых ненадежных автопроизводителей и их самые проблемные модели
Не узнаю вас в гриме
Пикап, М-пакет и версия 6x6 — шесть неожиданных образов нового кроссовера BMW X7
Автопилот — что нового?
Когда мы все поедем на беспилотных автомобилях и при чем здесь видеоигры?
Представлена роскошная Hyundai Creta с белой кожей и панорамой
Восьмиколесный пикап Isuzu с мотором V8 показали на видео
Американцы построили карбоновый Dodge Charger с двигателем от «Демона»
Все материалы
Дом
Метр перемен
Россияне сметают жилье в подешевевших новостройках. Когда это закончится?
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
«Пусть говорят, что я зажралась»
Она купила квартиру в Подмосковье, но не хочет в ней жить
Неизвестный арендовал дачу в Подмосковье за четыре миллиона рублей в месяц
Россиянам разрешат прописываться на дачах
Названы регионы России с активно переезжающим в Москву населением
Названы города мира с самым дорогим жильем
Все материалы