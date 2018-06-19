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Ресторан разрешил посетителям наедаться от пуза и прогорел на обжорах

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Китайский ресторан, предлагающий посетителям съесть неограниченное количество еды, разорился за две недели и влез в долги. Об этом сообщает South China Morning Post.

Заведение под названием Jiamener в китайском Чэнду, провинция Сычуань, предлагало посетителям съесть все что угодно за 120 юаней в месяц (около 1,2 тысячи рублей). Для того, чтобы воспользоваться предложением, нужно было приобрести членскую карточку. В итоге визитеры принялись использовать один купон на целые семьи.

В результате ресторан задолжал 500 тысяч юаней (почти пять миллионов рублей) и был вынужден закрыться. Один из владельцев признался, что таким образом хотел привлечь и удержать лояльных посетителей и быстро обойти конкурентов.

После того, как заведение объявило об акции, каждый день его посещало не менее 500 клиентов, а очереди у дверей выстраивались с 8 утра. Последние клиенты покидали ресторан далеко за полночь.

Несмотря на то, что причиной закрытия ресторана стало массовое жульничество посетителей, управляющий признал, что основная вина лежит на владельцах, которые просчитались со стратегией.

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