Из жизни
 
Последние новости
Минобороны нашло следы монтажа в ролике о причастности России к гибели «Боинга»
Киев отреагировал на новые обвинения России по делу о гибели «Боинга»
Мужчина устроил «адское» свидание и поплатился
Мужской костюм из прошлого вернулся в массовое производство
Юные сибиряки спасли лишившегося руки и тонувшего в реке одноклассника
Космонавта променяли на контейнер с едой
На Украине начали разработку закона о «кремлевских агентах»
Финляндия задумала отгородиться от российских кабанов
Порошенко разорвал Договор о дружбе с Россией
Опубликована запись разговора украинских военных о катастрофе «Боинга»
Новости партнеров

Слишком прожорливому спортсмену запретили ходить в ресторан

Перейти в «Мою Ленту»

Немецкий ресторан, предлагающий посетителям съесть неограниченное количество еды, запретил триатлонисту-любителю Ярославу Бобровски (Jaroslav Bobrowski) посещать заведение. Как сообщает информационный портал The Local, мужчина съел 100 тарелок суши за один раз и поразил поваров.

Инцидент произошел в ресторане японской кухни Running Sushi в городе Ландсхут, федеральная земля Бавария. 30-летний Бобровски пришел в ресторан, заплатил 15,9 евро (1260 рублей) за безлимитный доступ к суши-бару и съел около ста порций блюда.

Когда Бобровски завершил трапезу, он подошел к кассе, чтобы оставить официантам чаевые. Те отказались принять деньги, к нему вышли владелец ресторана и шеф-повар и заявили спортсмену, чтобы он больше никогда не возвращался в их заведение.

«Он ест за пятерых. Это ненормально», — отметил владелец ресторана в беседе с журналистами.

Бобровски объяснил, что придерживается специальной диеты: 20 часов в сутки он голодает, а потом наедается до полного насыщения. Мужчина работает инженером-программистом, а в свободное время активно занимается триатлоном и участвует в соревнованиях Ironman. Он очень удивился решению ресторатора и добавил, что был постоянным посетителем в Running Sushi. Однако до этого Бобровски, весящий 79 килограммов при росте в 172 сантиметра, не ел так много суши за раз, хотя всегда ужинал очень плотно.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
German triathlete banned from all-you-can-eat sushi restaurant for eating too much
Ресторан разрешил посетителям наедаться от пуза и прогорел на обжорах
Турецкий отель попытался штрафовать туристов за недоеденную пищу
Семью обжор выгнали из ресторана
Другие материалы рубрики
Из жизни00:03Сегодня

«Ты же из России, как же так?»

История россиянки о жизни в Германии
12:06Сегодня

Американец выиграл миллионы благодаря дождливому дню

17:0515 сентября

Астрономов заподозрили в утаивании данных о грядущей катастрофе

13:0914 сентября

Невеста с жуткими ожогами смогла пойти к алтарю

Из жизни00:0430 августа
Джон Майатт

«В тюрьме меня звали Пикассо»

Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
10:38Сегодня

Мощный пресс спас британцу жизнь

10:5914 сентября

Американец в шутку подарил дочери лотерейный билет и обеспечил ее на всю жизнь

17:1313 сентября

Мальчик проткнул голову шампуром насквозь и выжил

Из жизни00:0519 июля

Дикая смесь

Колдуны наживаются на бандитах, мечтающих о бессмертии и невидимости
22:2816 сентября

Жителям швейцарской деревни начнут раздавать деньги в качестве эксперимента

14:0314 сентября

Пекарь полюбил сладкое и дожил до ста лет

19:2916 сентября

Американский город выставили на продажу за 1,7 миллиона долларов

Россия
«Сдохнуть хочется от того, что произошло»
Российские родители крадут друг у друга детей. Полиция ничего не может сделать
Подали голос
Голодовка кандидата и внезапные повороты сюжета: все о выборах в Приморье
Зюганов призвал Путина вмешаться в ситуацию с выборами в Приморье
Глава Хакасии назвал ледяным душем поражение в первом туре выборов
Смутное время
В России можно возродить не только дуэли, но доносы и ссылку в Сибирь
«Скоро на улицу будет опасно выходить»
Как в России приняли закон, который позволил сажать всех. Пьеса в трех чтениях
Песков рассказал о разногласиях между Москвой и Анкарой по Идлибу
Все материалы
Мир
Чистое небо
Россия назвала виновных в катастрофе «Боинга» на Донбассе
Опубликована запись разговора украинских военных о катастрофе «Боинга»
Минобороны нашло следы монтажа в ролике о причастности России к гибели «Боинга»
Российское посольство рассказало о пострадавших в Солсбери «россиянах»
Под колпаком
Тайная жизнь Северной Кореи
Швейцария потребовала от России перестать за ней шпионить
Финляндия задумала отгородиться от российских кабанов
Все материалы
Бывший СССР
«На Украине — народ украинский»
Революция дала малороссам шанс на независимость. Они его упустили
Подозреваемый в убийстве Захарченко раскрыл подробности подготовки теракта
На Украине начали разработку закона о «кремлевских агентах»
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
Порошенко разорвал Договор о дружбе с Россией
В Грузии подсчитали планируемый доход от экспорта марихуаны
Москва объяснила невозможность захвата «Бука» ополченцами
Все материалы
Экономика
Нахлебались
Россияне умирают от питьевой воды. На ее очистку нужны миллиарды
Новый Восточный
Во Владивостоке начал работу ВЭФ-2018
Говяжий фарш оказался опасным для жизни
Раскрыты детали плана борьбы с ростом цен на бензин
Олигарх решил спасти российский мегапроект
«Звезда» стала единственным исполнителем строительства ледоколов «Лидер»
У Минкультуры отобрали туризм
Все материалы
Силовые структуры
Настоящий боец
Он поднял бунт в колонии и зашил себе рот. О его стойкости ходили легенды
«Сломить и унизить»
Тюремщик организовал карательный отряд из заключенных и держал в страхе всю зону
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Трое россиян пробежались в трусах по Красной площади
Гаишникам запретили снимать номера с машин
Мать с ребенком сорвались вниз при попытке спуститься из окна по простыням
Собака загрызла пятилетнюю дочь хозяев под Калининградом
Все материалы
Наука и техника
Дурная репутация
Apple выпустила iOS 12. Стоит ли обновляться?
Выворачивай карманы
Apple показала iPhone Xs и другие новинки. Они очень дорогие
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Найден способ борьбы против неоперабельного рака
Samsung Galaxy Note 9 взорвался в сумке американки
Масштабные военные учения в России станут регулярными
Популярное средство продления жизни признали смертельно опасным
Все материалы
Спорт
«Мы пришли в Россию надолго»
UFC взорвал Москву. Тысячи зрителей не пожалели
Футболист завершил карьеру в перерыве матча
Умер чемпион СССР по хоккею
41-летнего Тотти решили вернуть в футбол
«Хочешь облизать мне пальцы ног?»
Звезды UFC собрались в Москве. Их ждет беспощадная битва
Аргентинских болельщиков наказали за похабную шутку над россиянкой
Ибрагимович потребовал у соперника покорности
Все материалы
Культура
Актер Адриано Тардиоло«Сейчас мое представление о счастье — это сигарета»
Режиссер «Счастливого Лазаря» о табаке и разговорах с волками
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
Людмила Улицкая«За чтение могли посадить в тюрьму»
Людмила Улицкая о детстве, юности и самиздате
Приемная дочь Вуди Аллена раскрыла подробности романа с режиссером
Монеточка объяснила отмену концерта отказом принести ей жареного лебедя
Умер писатель Александр Бородыня
Появились кадры смертельной аварии с участием певца Луконина
Все материалы
Интернет и СМИ
«Хорошего любовника нельзя определять по размеру пениса»
Эта бабушка учила целую нацию говорить о сексе. И не собирается останавливаться
Спортсмен похвастался убитым медведем и оказался под угрозой смерти
Дудь покинул пост главного редактора Sports.ru
Ведущую прогноза погоды «утопили» в прямом эфире
Найден способ взломать любой компьютер в мире
Честный ответ школьника в домашнем задании покорил пользователей сети
Гони деньги и молчи
Два русских хакера воруют у российских банков миллионы. На очереди весь мир
Все материалы
Ценности
Грязные ирокезы
Секс, булавки и шипы: откуда взялись панки
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Грязное яблоко
Пикачу, БДСМ и обрезки: что творилось на подиумах Нью-Йорка
Директор пригрозил школьницам домогательствами и попросил переодеться
Мужской костюм из прошлого вернулся в массовое производство
Модель напомнила миру о популярном в 90-х аксессуаре
Модель вышла на подиум с молокоотсосом в бюстгальтере
Все материалы
Путешествия
Такая сильная любовь
На что готовы африканские женщины и дети ради свадьбы
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Солсберийский соборВ гости к Скрипалю
Что делать в Солсбери, если вы не отравитель
Двое туристов с Украины свалились в ущелье и погибли
Самолет с пассажирами сел в Астане и загорелся
Пьяная Бузова искала собутыльников в самолете и попала на видео
Названа самая популярная примета российских туристов
Все материалы
Из жизни
«Ты же из России, как же так?»
История россиянки о жизни в Германии
Американец выиграл миллионы благодаря дождливому дню
Война внутри
В их машинах грязь, разруха и вонь. Этого никто не хочет замечать
Астрономов заподозрили в утаивании данных о грядущей катастрофе
Мощный пресс спас британцу жизнь
Американец в шутку подарил дочери лотерейный билет и обеспечил ее на всю жизнь
Жителям швейцарской деревни начнут раздавать деньги в качестве эксперимента
Все материалы
Ceed’ан
Тест нового Kia Cerato: красивее, веселее и богаче
Трековые монстры
Обычные машины, которые превратили в гоночных чудовищ
Неудавшаяся замена Гелендвагена
Чем был и чем стал Mercedes GLE — первый в мире премиальный кроссовер
Тупак и его колеса
Знаменитого рэпера Тупака Шакура убили ровно 22 года назад — на чем он ездил?
Раскрыта внешность электричеcкого кроссовера BMW iNEXT
Самый доступный Mercedes-AMG: первые изображения
Марка DS представила компактный кроссовер 3 Crossback
Все материалы
Дом
«Я орала так, что пришли соседи»
Москвичка мечтала выйти замуж и купить жилье, но потеряла все
Золотые стены
Зачем россияне вкладывают последние деньги в жилье
Съем без правил
Он бросил работу в Apple и стал гениальным фотографом
Россия заняла 46 место в мире по темпам удорожания жилья
Памятник Сергею Бодрову установят в Москве
В Госдуме нашли способ резко снизить ставку по ипотеке
Апартаменты отказались приравнивать к жилью
Все материалы