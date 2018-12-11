Посетительница KFC разглядела между ножек «мозги» и ужаснулась

Жительница австралийского города Сидней обнаружила в обеде из KFC посторонний предмет, напоминающий мозг. Об этом сообщает издание Daily Mail.

26-летняя Сара Палмер (Sarah Palmer) заказала в ресторане KFC набор под названием «Большой пир», состоящий из 15 куриных ножек, 18 наггетсов, большой порции картофеля фри, картофельного пюре с подливой, капустного салата и 1,25 литра Pepsi Max. Покончив с курицей, она увидела сморщенный коричневый комок, напоминающий покрытый извилинами мозг.

«Честно говоря, меня чуть не вырвало на месте, — утверждает женщина. — Знакомые думали, что я преувеличиваю, пока сами не посмотрели. Тогда они тоже стали давиться». Палмер рассказала об этом на странице KFC в Facebook и проиллюстрировала историю фотографией странного предмета. «Я не опечаталась и действительно имею в виду, что под вашими вкуснейшими травами и специями скрывались мозги, — пожаловалась она в посте. — Вообразите мой ужас, отвращение и разочарование».

Представители KFC полагают, что ей попался не мозг, а фрагмент почки. «Время от времени случаются ошибки, и органы, которые следовало удалить, остаются неудаленными», — пояснила Daily Mail пресс-секретарь компании.

В сентябре сообщалось, что вегетарианка из британского города Ньюпорт, никогда в жизни не пробовавшая мяса, наелась свинины из-за ошибки пиццерии. «После того случая я ни разу не ела пиццу и, возможно, никогда не буду есть», — говорит она.

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