Российский «Бургер Кинг» поймали на махинациях с котлетами

Сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» уменьшила размер второй котлеты в двойных бургерах. Об этом сообщила журналистка «Русской службы Би-би-си» Елизавета Фохт в своем Twitter.

Заказав двойной воппер, она обнаружила, что вторая котлета была наполовину меньше, чем первая. Сотрудники сети объяснили это «новыми стандартами». Журналистка уточнила, что цена на бургеры осталась прежней. По словам Фохт, за два бургера в московском аэропорту Шереметьево она отдала порядка тысячи рублей.

Директор по маркетингу российской сети «Бургер Кинг» Иван Шестов отреагировал на твит журналистки. «Спасибо за сигнал. Мы проверим и все исправим!», — написал он.

Тему с маленькими котлетами также поднял один из пользователей «Пикабу». По его словам, вторая котлета в его любимом бургере — беконайзере — значительно отличалась по размеру от стандартной.

Клиент обратился в службу поддержки «Бургер Кинга» и попросил разъяснить ситуацию. По словам представителя сети фастфуда, в приготовлении бургеров изменилась рецептура. «Ваш заказ был приготовлен согласно обновленной технологической карте», — рассказали там.

Пока официальных комментариев на тему изменений в объеме продуктов от «Бургер Кинг» не поступало.

Ранее сообщалось, что частота посещения точек фастфуда россиянами выросла в третьем квартале 2018 года на три процента по отношению к аналогичному периоду 2017 года. Первое место удерживает «Макдоналдс», далее идут KFC и «Бургер Кинг». Наибольшей популярностью традиционно пользуются бургеры.

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