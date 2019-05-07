Необычный способ поедания наггетсов сочли кощунством

Житель Луизианы Самир Джафри (Sameer Jafri) удивил пользователей соцсетей нестандартным способом есть наггетсы. Фотографию полностью очищенных от панировки наггетсов он опубликовал в Facebook.

Пост набрал 2,5 тысячи лайков и 19 тысяч репостов. Большинство юзеров в комментариях посчитали варварством такое обращение с закуской. «Да у меня сейчас инсульт будет только от вида этого», — пожаловался один из пользователей. «Ну вот и все. Человеческая раса уничтожила наггетсы», — заключил другой. Однако нашлись те, кто признался, что поступает с этой едой из «Макдоналдса» так же.

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Вирусное фото дошло и до российского сегмента Twitter, где им поделился пользователь Никита Пес. Несколько комментаторов предположили, что люди удаляют с наггетсов панировку для снижения их калорийности. «Когда я работала в "Макдоналдс", у нас так один менеджер делала на обеде, потому что, мол, на диете!» — рассказала девушка с ником Женевская.

Некоторые признались, что похожим образом поступают с крылышками из KFC. «Я так делаю иногда, когда попадается острая панировка по ошибке, не могу есть сильно острое, так как все горит, слезы текут, и вкус вообще перестаю чувствовать», — написала одна из пользовательниц.

Осенью 2018 года в сети вызвал спор бутерброд с дошираком. Одни решили, что такое блюдо мерзко и даже грозились вызвать полицию, а другие попробовали сделать такой же бутерброд у себя дома.

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