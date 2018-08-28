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Британец 17 лет ел только наггетсы и картошку из-за редкого заболевания

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Британец Райан Ховарт (Ryan Howarth) почти 20 лет отказывался питаться чем-либо кроме куриных наггетсов и картошки фри и рассорился со всей семьей. Как сообщает издание Metro, психотерапевт помог ему распробовать и другую пищу.

Житель города Андовер, графство Гэмпшир, с четырех лет отказывался пробовать что-либо кроме фастфуда. Иногда 21-летний Ховарт мог съесть стейк, сосиски, макароны или конфеты, но 90 процентов его рациона составляли наггетсы и картофель. Если ему предлагали что-то другое, он мог устроить истерику на 20 минут.

«Я реагировал на предложение поесть что-то другое, как обычные люди отреагировали бы на предложение отведать насекомых. Другие блюда казались мне чуждыми», — объяснил он. Ховарт нередко ругался с родителями, беспокоившимися за его здоровье. Он никогда не присутствовал на семейных трапезах и ел только у себя в комнате.

Только во взрослом возрасте у Ховарта нашли расстройство избирательного питания. Несколько сессий с психотерапевтом позволили ему преодолеть психологический барьер по отношению к еде. «Это невероятно, но мне нравятся блюда, на которые я раньше даже смотреть не мог. Что-то вкусно, что-то нет, но пробую я все», — рассказал британец. Он отметил, что чувствует себя куда более здоровым и полным энергии.

Его мать Кристиан (Christiane) призналась, что характер сына изменился в лучшую сторону: он начал помогать на кухне и ходить в рестораны вместе с семьей.

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