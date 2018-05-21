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Гипнотизер спас британца от одержимости сосисками

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Двухчасовой сеанс гипнотерапии исцелил юношу, много лет подряд питавшегося только сосисками в тесте. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Эллиотт Джонс из британского графства Линкольншир в течение 15 лет не ел почти ничего, кроме сосисок в тесте. Он делал исключение только для простых сосисок, чипсов и сэндвичей с паштетом из лосося. По его словам, от мыслей о чем-то другом ему становилось дурно.

Мать Эллиотта утверждает, что проблемы с питанием начались, когда мальчику исполнилось два года. С этого возраста он давился от любой еды, кроме сосисок в тесте.

Женщина, озабоченная здоровьем сына, обратилась к когнитивно-поведенческому гипнотерапевту Дэвиду Килмурри (David Kilmurry). Он помог юноше преодолеть расстройство избирательного питания и неофобию (боязнь нового), которыми тот страдал. После гипнотерапии Эллиотт стал есть жареное мясо и овощи, а также впервые попробовал мороженое.

5 мая сообщалось, что американец Дон Горске съел 30-тысячный Биг-Мак в своей жизни. Он поглощает 14 таких сэндвичей в неделю. По его подсчетам, за последние 44 года наберется не более восьми дней, когда он не съел ни одного Биг-Мака.

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