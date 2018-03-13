Старушка поймала рыбу размером с себя и решила кормить ей сына

Пожилая британка Сью Элкок (Sue Elcock) поймала огромного морского окуня, который оказался больше нее самой. Об этом сообщает издание New York Post.

68-летняя женщина отправилась на рыбалку вместе с сыном, который живет в австралийском городе Перт. По ее словам, она сразу поняла, что клюнула крупная рыба. Чтобы вытащить улов из воды, Элкок понадобилось около сорока минут. Ей помогали сын и еще два рыбака.

Морской окунь, которого женщина поймала в Австралии, весил около 60 килограммов, а его длина составляла 162 сантиметра. Это на пять сантиметров больше, чем рост самой Элкок. «Когда он поднял голову из воды, я просто не могла поверить, что он такого размера. Как небольшой диванчик», — рассказала она. Женщина утверждает, что ей никогда не попадались рыбы длиннее 30 сантиметров.

Элкок помогла сыну разделать окуня, чтобы он уместился в холодильник. Она рассчитывает, что теперь его семья будет не один месяц питаться блюдами, приготовленными из ее улова.

В январе сообщалось, что новозеландский рыболов поймал 11-килограммового окуня голыми руками. Он заметил рыбу, когда занимался серфингом, и хотел нырнуть за ней, но та сама запрыгнула к нему на доску.

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