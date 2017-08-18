Пьяная девушка клюнула на удочку рыболова во Флориде

В американском городе Сент-Огастин, штат Флорида, пьяная девушка клюнула на удочку рыболова. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает Associated Press.

По данным полиции, 22-летняя Александрия Тернер (Alexandria Turner) подплыла к мужчине, стоявшему с удочкой у берега, с нецензурной бранью схватила зубами леску и уплыла в море c рыболовной снастью.

Помощники шерифа предложили девушке явиться в офис пирса, но просьба вызвала у нее агрессивную реакцию. Когда ее попытались увести, она закатила сцену и, как выразились следователи, нарушила «соблюдение общественных норм на пирсе».

Тернер задержана. Ее подозревают в нарушении общественного порядка в состоянии опьянения и сопротивлении аресту.

В 2016 году сообщалось, что в сети французского рыболовецкого траулера Daytona попала португальская подводная лодка Tridente.

