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Россиянам назвали оптимальное число яиц в день

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Россиянам стоит увеличить объем потребления яиц, так как врачи рекомендуют съедать по одному яйцу в день. Об этом сообщила генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева, передает РИА Новости.

Бобылева подчеркнула, что яйцо — полезный для здоровья продукт, поэтому рост его потребления положительно отразится на здоровье россиян. По словам Бобылевой, в яйцах содержится полный комплекс веществ, необходимый для полноценного развития живых организмов. Она отметила, что этот продукт невозможно подделать, так как он «Господом Богом упакован».

Она также добавила, что объем производства яиц в России полностью соответствует потреблению, но при росте спроса отрасль готова увеличить объемы производства.

Ранее в пятницу аналитики из Sberbank SIB сообщили, что россияне за год съедают больше яиц, чем рекомендовано нормами потребления. Они выяснили, что в среднем один житель России съедает 280 яиц в год, что превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8 процентов. Бобылева в ответ на это заявила, что потребление яиц за последнее время не увеличилось.

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