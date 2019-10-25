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Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов

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Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными. Об этом «Комсомольской правде» рассказала эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова.

Так, добавление молока в какао не принесет здоровому человеку ожидаемой пользы — содержащаяся в какао-бобах щавелевая кислота блокирует усвоение кальция. При этом людям с мочекаменной болезнью лучше и вовсе отказаться от такого сочетания, поскольку молочный жир усиливает всасываемость из какао веществ оксалатов, которые приводят к ухудшению состояния больного.

Врач также рекомендует воздержаться от употребления в пищу белого хлеба с джемом. Оба продукты содержат быстрые углероды, и при попадании в организм провоцируют резкий скачок уровня сахара в крови. Частое употребление бутербродов с вареньем может привести к развитию сахарного диабета второго типа, ожирения, а также вызвать воспалительные процессы в органах желудочно-кишечного тракта.

Не рекомендуется питаться отрубями с молоком. В зерновых содержится фитиновая кислота, которая связывается с кальцием из молока и формирует нерастворимые соединения. Таким образом полезные минералы не усваиваются, а процесс переваривания затрудняется. Кроме того, эксперт советует не есть одновременно курицу и печень. Все дело в том, что цинк, содержащийся в курице, и витамин В9, которым богата печень, мешают друг другу усваиваться.

Однако самым вредным сочетанием продуктов диетолог назвала пиццу и газировку. «Совмещение углеводов, белков и транс-жиров, которые содержатся в таком наборе, требует от организма немало сил для переваривания. Сахар же из газировки тормозит активность желудка», — заявила Иванникова. По ее словам, после такого приема пищи появляется чувство тяжести после еды, вздутие живота, поднимается уровень сахара в крови. Помимо этого из-за высокого содержания рафинированных углеводов усиливается ложное чувство голода, так как сигнал о насыщении подавляется.

Ранее врачи рассказали о необходимости отказаться от некоторых продуктов при употреблении лекарств. Так, на время приема аспирина или ибупрофена стоит отказаться от малины, поскольку эта ягода содержит природную салициловую кислоту. Такое сочетание зачастую приводит к внутренним кровотечениям. Были зафиксированы случаи, когда сок грейпфрута в сочетании с лекарствами, которые снижают уровень холестерина, приводил к смерти пациента.

Также рекомендовалось не употреблять шпинат, брокколи и салат в случае приема кроворазжижающих лекарств (варфарина). Калина, черноплодная рябина, земляника и свекла способны значительно усилить действие понижающих артериальное давление препаратов. А сыр при приеме психотропных препаратов может вызвать гипертонические кризы и судороги.

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