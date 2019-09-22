Названы смертельные сочетания лекарств и продуктов

Определенные продукты не должны входить в рацион питания больного, принимающего те или иные лекарства. Об этом порталу News.ru рассказал член Российского научного медицинского общества терапевтов, клинический фармаколог Федерального центра цереброваскулярной патологии и инсульта Минздрава Андрей Кондрахин.

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Так, на время приема аспирина или ибупрофена стоит отказаться от малины, поскольку эта ягода содержит природную салициловую кислоту. Такое сочетание зачастую приводит к внутренним кровотечениям, утверждает врач.

Были зафиксированы случаи, когда сок грейпфрута в сочетании с лекарствами, которые снижают уровень холестерина, приводил к смерти пациента. Однако и с остальными препаратами его употреблять не стоит — он вызывает торможение фермента, ответственного за распад действующего вещества таблетки. В результате в организме начинают накапливаться вредные вещества, постепенно отравляя больного.

Также на время лечения необходимо исключить молоко. В нем содержится большое количество кальция, который при взаимодействии с лекарствами может выпадать в нерастворимый осадок в виде солей, уменьшая количество попадаемого в организм действующего вещества препарата. Особенно важно помнить о несовместимости молока и антибиотиков.

Шпинат, брокколи и салат являются плохими соседями в случае приема кроворазжижающих лекарств (варфарина). Калина, черноплодная рябина, земляника и свекла способны значительно усилить действие понижающих артериальное давление препаратов. А сыр при приеме психотропных препаратов может вызвать гипертонические кризы и судороги.

Ранее стало известно, что ученые изучили рацион долгожителей из разных стран и выявили закономерность между продолжительностью их жизни и употреблением содержащих антиоксиданты продуктов. Лидер по числу антиоксидантов — зеленый чай, который является мочегонным средством и катализатором обменных процессов. По словам диетолога Марият Мухиной, чай полезно пить каждый день. Далее идут финики и облепиха: первые содержат 23 аминокислоты, в том числе триптофан, который стабилизирует психику и улучшает настроение, а вторые — большое количество витамина А, замедляющего старение и участвующего в иммунных процессах организма.

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