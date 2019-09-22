Ученые назвали продлевающие жизнь простые продукты

Ученые изучили рацион долгожителей из разных стран и выявили закономерность между продолжительностью их жизни и употреблением полезных продуктов. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает газета «Аргументы и факты».

Как рассказала изданию диетолог Марият Мухина, речь идет о продуктах, содержащих антиоксиданты, — вещества, противостоящие свободным радикалам, которые разрушают ДНК и способствуют умиранию клеток.

Лидер по числу антиоксидантов — зеленый чай, который является мочегонным средством и катализатором обменных процессов. По словам Мухиной, чай полезно пить каждый день. Далее идут финики и облепиха: первые содержат 23 аминокислоты, в том числе, триптофан, который стабилизирует психику и улучшает настроение, а вторые — большое количество витамина А, замедляющего старение и участвующего в иммунных процессах организма.

Далее идут черника, в которой содержатся обладающие протовоопухолевой активностью вещества антоцианы, и помидоры, которые благодаря антиоксиданту ликопину спасают организм от переедания и набора веса. Диетолог отнесла к продуктам, продлевающим жизнь, и кисломолочные — в их состав входят полезные аминокислоты, витамины и кальций.

Ранее сообщалось, что эксперты Роскачества составили правильный завтрак для школьников. По их мнению, основными продуктами должны являться злаковые, яйца и молочные продукты. Сухие завтраки, например хлопья, ребенку следует позволять не чаще 1-2 раз в неделю.

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