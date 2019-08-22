Названо время для безопасного поедания арбузов

Арбузы и дыни полезны, но есть их после 19:00 не рекомендуется. Об этом рассказал врач-диетолог Вадим Крылов, слова которого приводит газета «Вечерняя Москва».

По его словам, в них содержится фруктовый сахар, который сам по себе полезен, но если съесть арбуз или дыню после 19 вечера, то сахар отложится в жир, и его можно не успеть израсходовать.

«Есть его [арбуз] не стоит людям с хронической и терминальной стадиями почечной недостаточности, — добавил Крылов. — Хорошо подходит тем, у кого есть проблемы с почками, нужно повысить их фильтрационную способность». По его словам, пищевые волокна, содержащиеся в арбузах и дынях, забирают на себя различные вредные вещества из организма, то есть очищают его. Также арбуз является пребиотиком, благодаря которому в желудке развивается здоровая микрофлора.

«Арбуз содержит натрий, калий, кальций, фосфор, витамины B1, B2 и C, фолиевую кислоту, бета-каротин. Это действительно очень полезный продукт. Но мы не можем знать наверняка, как он был выращен, добавили ли туда что-то вредное для цвета или запаха», — заключил диетолог.

В августе Роспотребнадзор составил памятку, как выбрать спелую и сочную дыню. Кожура должна быть без темных пятен, которые свидетельствуют о том, что плод испорчен. Исключением является только небольшое светлое пятно, которое обозначает место соприкосновения плода с землей. Чтобы определить спелость плода по звуку, нужно слегка хлопнуть по дыне — если звук глухой, то плод созрел, если же звук звонкий и «хрустящий», как у спелого арбуза, то дыня еще зеленая.

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