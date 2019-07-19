Названы главные признаки вкусной малины и клубники

Качественные сезонные ягоды, такие как клубника, малина, смородина и крыжовник, можно отличить по зеленым черешкам и листочкам, а также равномерному окрасу. Об этом говорится в рекомендациях по выбору вкусных и спелых сезонных ягод, которые разработали специалисты Роскачества совместно с Ягодным союзом, пишет ТАСС.

По мнению специалистов, ягоды в одной партии должны быть схожего размера, формы и окраса. Созревшая естественным образом и не перележавшая ягода отличается более сильным ароматом. Россиян призывают при покупке сезонных ягод обращать внимание на их фасовку. Специалисты утверждают, что чем нежнее ягода, тем меньше должна быть тара, в которой она хранится и продается.

В частности, для клубники подходит тара от 250 граммов до килограмма, для черной смородины и голубики — от 500 граммов до килограмма, для малины — максимум 500 граммов. «В больших коробках и ящиках ягоды давят друг друга, трескаются, выделяют сок, быстро покрываются плесенью и гниют», — заявили в Ягодном союзе.

Эксперты предостерегли от покупки ягод, если они выделяют влагу или истекают соком. По их словам, это свидетельствует о том, что ягоды уже испорчены и окончательно сгниют или покроются плесенью в считанные часы. Также стоит избегать продукта с запахом плесени или характерным винным запахом брожения.

Вероятность встретить свежую и полностью созревшую продукцию наиболее велика в собственных торговых точках производителей или прямо на плантации. Однако если таких точек поблизости нет, то нужно покупать ягоды в крупных магазинах, имеющих с производителями договоры на поставку, а не на рынках, где происхождение продукта тяжело отследить. Мыть ягоды лучше прямо перед едой, потому как попадание влаги также способствует быстрой порче продукта.

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