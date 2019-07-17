Назван лучший способ распознать вкусный арбуз

Хорошие арбузы следует искать на продуктовых рынках и ярмарках. При покупке важно проверять их с помощью стука и обращать внимание на корку. Об этом говорится в рекомендациях по выбору арбуза, разработанных экспертами Роскачества, пишет ТАСС.

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Чтобы выбрать сладкий и созревший арбуз, по нему нужно постучать. У «правильного» плода звук средний между глухим и звонким и напоминает вибрацию. Эксперты отмечают, что если звук глухой, то арбуз перезрел, а если звонкий — то он еще зеленый.

Специалисты добавляют, что лучше всего покупать арбузы вблизи места их выращивания. Однако поскольку не у всех есть такая возможность, хорошей альтернативой станут продуктовые рынки и ярмарки. Эксперты отмечают, что в супермаркетах часто встречаются дешевые арбузы низкого качества.

Важно обращать внимание на корку. На ней не должно быть побитостей и трещин. Кроме того, она не должна блестеть, поскольку «глянцевость» арбуза говорит о том, что он еще не дозрел. Эксперты поясняют, что в процессе созревания корка становится более матовой. Кроме того, на кожуре должно быть так называемое земляное пятно. Чем оно желтее, тем лучше. Наличие пятна свидетельствует о том, что арбуз был сорван вовремя.

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