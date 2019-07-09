Назван бургер с самой большой котлетой

Роскачество провело исследование бургеров в российских сетях ресторанов и изучило массовую долю составных частей каждого. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

В общей сложности специалисты проверили бургеры из 11 ресторанов: McDonald’s, Burger King, KFC, Farш, «Мираторг», Ketch Up, BB&Burgers, Burger Club, «Мясоroob», Black Star Burger и Jerry Wings. Закупки проходили в Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах. Продукция McDonalds, Burger King и KFC исследовалась во всех трех округах.

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Самая большая котлета оказалась в «Шефбургере» из KFC — около 52,2 процента от общего объема, самая маленькая — у «Биг Мака» из McDonalds (менее 32 процентов). Эксперты отметили, что ни в одной из булок не было найдено так называемых комплексных улучшителей (броматов или семикарбазида), запрещенных в странах Евросоюза, но содержание которых в России пока не нормируется.

Самым калорийным оказался бургер «Классика» из ресторана Black Star Burger — 748 калорий. На втором месте чизбургер из «Farш» — 714 калорий, на третьем — классический бургер из Burger club с 712 калориями. Все они были закуплены в Центральном федеральном округе

Самыми «легкими» оказались закупленные в Южном федеральном округе «Шефбургер» из KFC (425 калорий) и «Биг Мак» из McDonald’s (465 калорий), а также еще один «Шефбургер», закупленный в Центральном федеральном округе (467 калорий).

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