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Названы лучшие приложения для доставки еды

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Роскачество проверило безопасность и функциональность мобильных приложений сервисов по доставке продуктов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование организации.

Всего проверили 24 приложения онлайн-супермаркетов и служб доставки в Google Play и App Store. Лучшими приложениями онлайн-супермаркетов на iOS стали «Утконос», OZON и «О’кей», а на Android — «Утконос», OZON и «Мой Перекресток». Лучшие приложения служб доставки на обоих платформах — iGooods, «Инстамарт» и golama.

Приложения оценивали по 60 критерями. Так, функциональность рассчитывалась, в частности, по следующим показателям: корректность поиска товаров, фильтрация (наличие и основных фильтров: по цене, рейтингу, производителю и стране производства), информативность карточек товаров, доступность различных вариантов оплаты и так далее.

Наиболее функциональными приложениями оказались на обоих платформах «Утконос», OZON и «Мой Перекресток». Меньше всего баллов получили GetFaster на платформе Android и SaveTime на iOS.

Удобство оформления заказа оценивали по семи параметрам: простота и качество навигации, помощь в приложении, рекламные материалы (сторонняя реклама отсутствует во всех приложениях), адаптация для людей с ограниченными возможностями и т.д. В этой категории лучшими стали «Утконос» и OZON.

В категории финансовая безопасность лучшими стали: для iOS — golama, «Утконос» и «О’кей», для Android — «Утконос», «Азбука Вкуса» и «О’кей».

В конце прошлого года Сбербанк, Rambler Group, GHP Group, а также частные инвесторы Григорий Гуревич и Евгений Малахов закрыли сделку по созданию «Фудплекс» — единой цифровой платформы для ресторанного рынка.

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