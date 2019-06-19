Названы лучшие летние напитки

Эксперты Роскачества рассказали, как правильно выбирать прохладительные напитки летом, чтобы эффективно бороться с жарой. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

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По мнению специалистов, чтобы избежать обезвоживания, нужно пить больше чая и питьевой воды. Лучше всего для утоления жажды подходит минеральная или питьевая вода. Эксперты утверждают, что в воде высокого качества будет не менее 200-300 миллиграммов на литр минеральных веществ. Лечебно-столовую воду рекомендуют принимать по назначению. Отмечается, что вода в стеклянных бутылках дольше сохраняет полезные свойства.

При этом в жаркую погоду в Роскачестве не рекомендуют пить газированные напитки с повышенным содержанием сахара. При выборе кваса эксперты призывают не путать продукт брожения квасного сусла и газированный напиток со вкусом кваса.

Лучше всего выбирать продукты, сделанные по ГОСТу, заявили в ведомстве. Специалисты также призывают не пить в жару много лимонада из-за того, что в одном литре газировки содержится в среднем от 80 до 100 граммов сахара.

Ранее в июне в Роскачестве составили рекомендации по выбору клубники. Оказалось, что ягоды, которые продают в магазинах и на рынках, на самом деле клубникой не являются. Это особый вид земляники — фрагария ананасная крупноплодная. Рекомендуется выбирать землянику, выращенную в южных регионах России или в странах ближнего зарубежья.

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