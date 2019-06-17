Клубника в России оказалась ненастоящей

Эксперты Роскачества составили рекомендации по выбору клубники, говорится на сайте ведомства.

Оказалось, что ягоды, которые продают в магазинах и на рынках, на самом деле клубникой не являются. Это особый вид земляники — фрагария ананасная крупноплодная, — который был выведен случайным образом французским ботаником около 200 лет назад.

Отмечается, что стоит выбирать землянику, выращенную в южных регионах России или в странах ближнего зарубежья (например, в Белоруссии). Учитывая сложность транспортировки, это оптимальный вариант.

При этом специалисты не рекомендуют брать ягоды, выращенные в Крыму из-за слишком сухого климата. При выборе советуют обращать внимание на запах, цвет, форму и размер ягоды, а также жесткость и хвостик плода.

Эксперты напомнили, что клубнику необходимо мыть. При этом хранить мокрые ягоды нельзя, поскольку споры грибков из воздуха начинают активно размножаться во влажной среде.

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