В России создана единая цифровая платформа для ресторанного рынка

Сбербанк, Rambler Group, GHP Group, а также частные инвесторы Григорий Гуревич и Евгений Малахов объявили о закрытии сделки по созданию «Фудплекс» — единой цифровой платформы для ресторанного рынка. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Платформа «Фудплекс» объединила систему цифрового маркетинга и платежей Plazius, медиасервис и сервис бронирования «Афиша-Рестораны», систему для резервирования столов и работы хостес Smart Reserve, а также разработчика крупнейшей в России и СНГ системы автоматизации ресторанов r_keeper — компанию UCS.

Доля Сбербанка в объединенной компании составляет 35 процентов, Rambler Group владеет 30 процентами. Еще 35 процентов принадлежат GHP Partners, Григорию Гуревичу и Евгению Малахову.

«В наши дни происходит постепенное изменение в способах удовлетворения потребностей людей в питании. Они все чаще предпочитают еду приготовленную в магазине или ресторане самостоятельному приготовлению пищи. Именно в связи с этим растет значимость кулинарии в ритейле, растет количество предприятий общественного питания, быстро развиваются сервисы по бронированию мест в ресторанах и доставке готовой еды. Надеюсь, что проект «Фудплекс» станет значимым игроком на этом перспективном и растущем рынке, а также предложит клиентам и ресторанам нужные им сервисы», — прокомментировал закрытие сделки первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

С момента подписания сделки компании завершили интеграцию продуктов Plazius с системой r_keeper. К таким продуктам относятся платформа автоматизации маркетинга, включая платформу для управления своей программой лояльности, мобильное приложение для оплаты без ожидания официанта, электронных чаевых и использования ресторанных привилегий, заказ еды на вынос и другие. В активной фазе находится интеграция мобильных «Афиша-Рестораны» и Plazius. В результате интеграции гости получат наиболее удобный способ взаимодействия с ресторанами на всем пути от поиска и выбора ресторанов и блюд до разделения счета на нескольких гостей, его оплаты и отзыва о посещении.

«Мы уверены, что появление «Фудплекса» радикально изменит ресторанный рынок и в долгосрочной перспективе его пользователями станут до 70 процентов ресторанов. Речь идет не просто об объединении на одной платформе нескольких успешных сервисов. За счет интеграции технологических и контентных возможностей, которыми обладают UCS, Plazius и «Афиша Рестораны», создается экосистема, способная предложить принципиально новый пользовательский опыт, связанный с походом в ресторан, — отметил член управляющего комитета Rambler Group Рафаэль Абрамян. — Мы считаем, что именно такие сложные проекты, находящиеся на стыке технологий и контента, будут определять развитие рынков. В связи с этим мы намерены расширять наше сотрудничество со Сбербанком и другими лидерами цифровой экономики».

