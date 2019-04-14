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Роспотребнадзор научил выбирать качественные рыбные консервы

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Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы. Инструкция размещена на сайте ведомства.

Специалисты не рекомендуют приобретать продукцию с отсутствующей или плохо читаемой маркировкой, а также ржавые, поврежденные и вздутые банки.

На маркировке, нанесенной на банку путем выдавливания или при помощи несмываемой краски, в конце записи обязательно должен стоять индекс рыбной промышленности (буква «Р»). Все знаки, включая дату производства, указываются с пробелами в один знак или два знака.

Ведомство отмечает, что среди всего объема изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10 процентов.

9 апреля Роскачество составило рекомендации по выбору беговых кроссовок и уходу за ними. Эксперты посоветовали тщательно подходить к примерке обуви — она должна плотно прилегать к ноге, при этом важно оставлять небольшой запас, поскольку во время бега стопа немного увеличивается.

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