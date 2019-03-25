Россиян поучили мыть руки и правильно нажимать кнопку сливного бачка

Роспотребнадзор выпустил подробную инструкцию о том, как правильно мыть руки. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщается на сайте ведомства.

«Правильная методика мытья рук предполагает использование мыла и теплой проточной воды, растирая рукой в течение не менее 30 секунд», — говорится в публикации.

Ведомство приводит подробный порядок действий для мытья ладоней: снять украшения, закатать рукава, смочить руки в теплой воде, после чего «хорошенько» намылить их и «в течение не менее 30 секунд соблюдать технику мытья рук». Наконец, нужно тщательно ополоснуть руки теплой водой, чтобы удалить мыло, и просушить полотенцем.

Также Роспотребнадзор рекомендует использовать бумажное полотенце для открытия и закрытия двери кабинки в общественном туалете. Таким же образом следует нажимать на кнопку сливного бачка.

В службе также привели перечень ситуаций, после которых нужно мыть руки. Кроме очевидных, вроде работы по дому и контактов с домашними животными, в него вошли также чиханье, рвота, учеба и контакт с детьми.

Ранее в марте Роскачество рассказало о том, на что обращать внимание при выборе продуктов к Великому посту.

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