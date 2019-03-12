Девушка попыталась родить по инструкции с YouTube и умерла

В Индии скончалась 26-летняя женщина, пытавшаяся родить в домашних условиях, следуя рекомендациям на YouTube. Как сообщает Hindustan Times, ребенок умер вместе с матерью.

Инцидент произошел в городе Биландпур, на северо-западе страны. В полицию обратился домовладелец. Соседи сообщили ему, что из комнаты, в которой жила беременная, течет кровь.

Хозяин взломал дверь и обнаружил женщину и новорожденного мальчика мертвыми. Рядом с телами лежали ножницы, лезвия и нити. Последними видео, просмотренными с ее смартфона, были инструкции на YouTube по самостоятельным родам. Это дало полиции основания полагать, что девушка пыталась родить, прибегнув к помощи роликов.

Полицейские предполагают, что роженица не обратилась в больницу, поскольку опасалась клейма незамужней матери. Ее родители подтвердили, что дочь действительно ни с кем не состояла в официальных отношениях.

Беременная сняла жилье за четыре дня до родов. Она сказала владельцу комнаты, что доставить ее в больницу поможет мать.

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