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Женщина без обезболивания разрезала свою грудь и вытащила импланты

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Жительница британского города Скегнесс самостоятельно удалила из своей груди силиконовые импланты. Об этом сообщает издание The Times.

Посмотрев инструкцию на YouTube, 49-летняя Тоня Россингтон продезинфицировала кожу антибактериальным средством и приложила к груди лед. Затем она вооружилась скальпелем, сделала два надреза и вытащила импланты, один из которых порвался. По ее словам, боли не было, поскольку нервные окончания были повреждены во время операции по увеличению груди.

После перевязки женщина написала записку мужу и поехала в больницу, где специалисты обработали и заново перевязали раны. По мнению пластического хирурга, ей повезло: она могла задеть артерию или занести инфекцию.

Россингтон сделала операцию по увеличению груди 14 лет назад в Брюсселе. По ее словам, тогда большая грудь была в моде. «Сначала я думала, что вышло здорово, но это быстро прошло, — объясняет она. — Потом я все время пыталась ее прикрыть».

Национальная служба здравоохранения отказалась оплачивать операцию по уменьшению груди. Удаление силикона в частной клинике обошлось бы в три тысячи фунтов стерлингов (около 260 тысяч рублей). Россингтон не могла позволить себе такие траты и решила вырезать его самостоятельно.

В феврале сообщалось, что жительница британского города Бирмингем Стар Делгайдис, потратившая 230 тысяч фунтов стерлингов на пластические операции, решила избавиться от новых имплантатов в ягодицах. «Я чувствую, как они двигаются, и, хотя мне нравится общий вид, я хочу избавиться от них», — пояснила женщина.

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